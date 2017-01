Décès de Jamil Bouhlal, le concepteur du Palace Es Saadi de Marrakech, à l'âge de 83 ans

En 1995, il va rejoindre son épouse, Elisabeth Bauchet, et son fils Jean-Alexandre à Marrakech pour développer l’affaire familiale, "Es Saadi Marrakech Resort". Jamil Bouhlal a été à l'origine de la conception puis la réalisation du Palace Es Saadi et de ses villas, supervisant les moindres détails de la construction jusqu’à l’ouverture en décembre 2007.



Grand chef d’Entreprise, il fut également un grand amateur d’art, mécène et ami des artistes. En effet, durant sa jeunesse, il a côtoyé en France, où il poursuivait ses études, les artistes Ahmed Cherkaoui, Jilali Gharbaoui et Farid Belkahia.



Il contribua avec son épouse à faire rayonner l’art contemporain marocain en le donnant à voir depuis de nombreuses années à Es Saadi Marrakech Resort.



Il avait été décoré de l’ordre du Wissam Alaouite par feu SM Hassan II.



Le défunt sera inhumé, mercredi après midi à Marrakech, au cimetière Imam Souhaili après la prière du mort à la Mosquée de la Koutoubia.