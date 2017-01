Le ministère de la Culture a déploré le décès de Mohamed El Faiz, historien de l'agronomie et des jardins arabes et enseignant-chercheur à l'Université Cadi Ayyad de Marrakech.



Le décès de cette figure intellectuelle, qui a marqué de son empreinte la scène culturelle, constitue une grande perte pour la recherche scientifique, indique le ministère dans un communiqué, ajoutant que le défunt a été inhumé, lundi, au cimetière de Douar Al-Askar à Marrakech.



"La recherche scientifique dans le patrimoine a perdu l'un des producteurs de la connaissance dans ses volets théorique et pratique, puisque le défunt a mené, depuis longtemps, des travaux de recherche sur le patrimoine lié à l'hydraulique, aux khattaras (NDLR: système ancestral de drainage des eaux), à l’agronomie et les jardins au Maroc et dans la civilisation arabo-musulmane, outre son intérêt pour patrimoine immatériel et le patrimoine menacé ains que les questions internationales actuelles", précise la même source.



Le ministère de tutelle a fait savoir qu'elle a travaillé conjointement avec ce chercheur de renom pour la publication de son ouvrage sur les jardins du Maroc, actuellement en cours d'impression, soulignant que "les travaux et recherches du défunt, jugés exceptionnels, ont été couronnés de succès au delà du milieu universitaire et des frontières nationales".



Feu Mohamed El Faiz avait reçu le prix des 5èmes Rencontres Internationales Monaco et la Méditerranée (RIMM) pour son action en faveur de la sauvegarde des jardins et des systèmes de gestion traditionnels de l'eau ainsi que pour son œuvre littéraire et son rôle en tant que chercheur.



Lauréat du Prix international des Civilisations de l’eau, il est également l'auteur d’un grand nombre d’ouvrages dont "Les Maîtres de l’eau: histoire de l’hydraulique arabe" et "Jardins de Marrakech".