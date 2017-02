Décès de l'artiste Mohamed Hassan Al Joundi

L'acteur et homme de théâtre Mohamed Hassan Al Joundi est décédé samedi à Marrakech à l’âge de 79 ans, a-t-on appris auprès du fils de l’artiste défunt, Anouar Al Joundi.



Le défunt, qui fut président du syndicat marocain des professionnels du théâtre et délégué du ministère de la culture à Marrakech, a été un précurseur du théâtre radiophonique et véritable légende du théâtre marocain.



L’acteur et homme de théâtre qui s’est illustré par ses rôles dans des feuilletons radiophoniques et télévisés compte à son actif de nombreuses participations à des pièces de théâtre et films marocains et étrangers.



L’acteur au parcours brillant et foisonnant et dont la voix grave de ténor a bercé des générations, a notamment campé l’un des rôles centraux dans le mythique «Arrissala» de Moustapha Akkad mais aussi dans des œuvres telles « A l’ombre du pharaon », Les « tambours de la guerre » et le célèbre feuilleton al azaliya ».



Feu Mohamed Hassan Al Joundi était père de cinq enfants.