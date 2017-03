Des élèves rendent visite au siège de la préfecture de police de Marrakech

Quelque 100 élèves issus d’un établissement scolaire de la cité ocre accompagnés de cadres administratifs et éducatifs et des représentants de la Fédération provinciale des associations de parents d’élèves à Marrakech ont effectué mardi, une visite au siège de la préfecture de police de Marrakech.



Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’ouverture des services sécuritaires sur leur environnement étant donné que l’espace éducatif constitue un espace de partenariat stratégique pour la diffusion des valeurs de citoyenneté et du civisme.



Les élèves ont eu droit, à cette occasion, à un exposé sur la sécurité routière animé par les éléments de la cellule de sécurité scolaire chargée de la sensibilisation en milieu scolaire.



Ils ont aussi visité les différents services sécuritaires, dont la salle de pilotage et de coordination au niveau de laquelle d’amples explications leur ont été fournies sur les missions de ce service et les moyens technologiques de pointe de cette salle.



Cette visite s’inscrit aussi dans le cadre des initiatives menées par les services sécuritaires pour bâtir des ponts de communication et d’ouverture sur les différents acteurs de la société civile et consacrer le concept de sécurité participative et sécurité complémentaire.