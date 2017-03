Des participants à une rencontre à Marrakech appellent à intégrer la dimension du handicap dans le plan de développement régional de Marrakech-Safi

Les intervenants à cette rencontre ont souligné que l’objectif du projet "Intégration de la dimension handicap dans les politiques de développement régional", présenté lors de la Rencontre des associations œuvrant dans le domaine, consiste à inciter les responsables à intégrer cette dimension lors de l’élaboration, l’exécution et l’évaluation du programme de développement régional et à renforcer les capacités de plaidoyer des associations œuvrant dans le domaine du handicap.



Le président du Réseau des associations œuvrant dans le domaine du handicap à Marrakech-Safi, Abdellatif Faiz a indiqué que ce projet s’inscrit dans le cadre du partenariat entre Handi-carrefour et le programme d’appui à la société civile au Maroc réalisé par Counterpart international et financé par l’USAID, appelant les acteurs et élus de la région Marrakech-Safi à intégrer la dimension du handicap dans le développement régional afin de permettre aux personnes en situation de handicap d’adhérer aux programmes de développement global et de préserver leurs droits civiles.



Et d’ajouter que cette rencontre vise à renforcer le dialogue entre les responsables nationaux et régionaux et les associations œuvrant dans le domaine du handicap et les associations de la société civile pour consolider les droits des personnes en situation de handicap et inciter les responsables à mettre en place des politiques publiques régionales qui répondent aux besoins et attentes de cette frange sociale.



Pour sa part, le représentant du ministère de la solidarité, de la femme, de la famille et du développement social a exprimé l’adhésion du ministère à intégrer la dimension handicap dans les projets qu’il adopte, conformément aux dispositions de la constitution, qui préserve le droit des personnes en situation de handicap à la participation sociale et interdit toutes formes de discrimination à leur égard.



La représentante du Conseil régional de Marrakech-Safi a, de son côté, souligné que cette instance élue place cette catégorie sociale au centre de ses intérêts, faisant savoir que le Conseil est en cours d’élaboration d’un programme comprenant plusieurs chantiers de formation, dans le but de mettre en œuvre l’approche participative, dont la réalisation d’un Centre régional du handicap comportant un espace dédié aux associations et un autre espace pour la fabrication d’appareils adaptés aux personnes ayant un besoin spécifique.



Les participants à cette rencontre ont débattu de thèmes se rapportant aux "politiques publiques territoriales intégrantes: actualité et défis", "la contribution à la réalisation de la démocratie participative dans la région Marrakech-Safi", "actualité territoriale et régionale: les politiques publiques au Maroc", "la territorialité des politiques sociales comme choix pour faire face au problème social" en plus d’initiatives et projets portés par la société civile au profit des personnes en situation de handicap.