Développement au CHU de Marrakech d’une nouvelle méthode thérapeutique au service de la médecine nucléaire

Marrakech - Le service de médecine nucléaire du Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech a développé, et ce pour la première fois au Maroc, une nouvelle méthode thérapeutique : La synoviorthèse isotopique, pour le traitement des arthrites rhumatoïdes.



La synoviorthèse isotopique désigne un traitement local par injection intra-articulaire d’un produit radioactif, consistant à détruire la membrane synoviale, indique un communiqué du CHU Mohammed VI. Ce traitement est indiqué principalement dans les arthrites rhumatoïdes invalidantes lorsque le traitement général est mis en échec, précise la même source.



L’introduction de cette nouvelle méthode thérapeutique s’inscrit dans le cadre du développement du service de médecine nucléaire et l’installation de nouvelles méthodes de diagnostic et thérapeutique, ajoute la même source