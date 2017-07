Skulpturen die aufrütteln sollen: In Bukarest wird mit Kunstwerken an Verbrechen erinnert, die in den Jahren 1949 bis 1951 im Pitesti-Gefängnis stattgefunden haben. In dem Umerzieh ungslager für politische Gefangene sollten Menschen mit Folter und Erniedrigung zum Kommunismus bekehrt werden.Source : https://www.welt.de/vermischtes/bilder-des-tages/g...