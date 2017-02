Driss Lagrini : Le discours royal reflète une conviction ferme pour relever le pari de la coopération et des partenariats en Afrique

Le discours royal montre que le retour du Maroc à l'UA vise à réussir un double pari, à savoir, permettre au Royaume de renforcer ses relations et ses partenariats, qui n’ont jamais été interrompus avec les pays de ce continent et en même temps consolider davantage la communication, la coopération et les partenariats dans le cadre de la coopération sud-sud, a affirmé M. Lagrini dans une déclaration à la MAP.



"Il s'agit d'une coopération gagnant-gagnant fondée sur des intérêts mutuels et loin de toute exploitation à l’égard de cette institution, censée soutenir ces choix stratégiques en faveur du continent africain dans son ensemble", a précisé le professeur.



Il a, également, fait savoir que ce discours a attiré l’attention sur la réalité internationale qui exige le recours au regroupement, réitérant les appels du Maroc relatifs à la nécessité de la réactivation de l'Union maghrébine pour "donner inévitablement à l’Afrique une nouvelle dynamique".



"Le discours royal reflète la profondeur des liens historiques, culturels, civilisationnels et humains unissant le Maroc et les pays africains et confirme la volonté et la détermination du Maroc de soutenir cette coopération et de donner un sens à son adhésion à l'Union africaine", a-t-il souligné.



L’universitaire a, de même, relevé que le Royaume est prêt à partager ses expériences en tant que pays émergent qui a accumulé les expériences et les expertises dans plusieurs domaines, notamment l’économie sociale, le développement durable, la protection de l'environnement et la gestion des crises dans le continent.