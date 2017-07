Entretien avec la productrice et réalisatrice Izza Génini Les régions du Royaume recèlent de «véritables trésors» musicaux Culture

Première documentariste du Maroc, la réalisatrice et productrice Izza Génini est l’auteure de nombreuses œuvres autour du Maroc, de sa culture et de son patrimoine. Née en 1942 à Casablanca dans une famille juive, elle vit depuis 1960 à Paris où elle a consacré tout son temps au cinéma et à la musique du Maroc.Source : http://lematin.ma/journal/2017/les-regions-du-roya...