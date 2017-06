Evacuation héliportée d'un blessé dans un accident de la circulation de Laâyoune vers le CHU Mohammed VI à Marrakech

Rabat - Un blessé, victime d'un accident de la circulation, a été transporté jeudi par un hélicoptère médicalisé de l'Hôpital régional Moulay El Hassan Ben El Mehdi de Laâyoune vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech.



Le staff médical pluridisciplinaire du centre hospitalier régional Moulay El Hassan Ben El Mehdi a placé le blessé (54 ans), qui souffrait de fractures au niveau de la colonne vertébrale, sous surveillance médicale et lui a prodigué les premiers soins avant de décider, après que son état de santé se soit stabilisé, son évacuation héliportée pour éviter toutes complications possibles, vers le CHU Mohammed VI de Marrakech pour hospitalisation, indique un communiqué du ministère de la santé.



Cette opération d'évacuation a été effectuée avec succès grâce à la coordination efficiente entre le service d'aide médicale urgente, le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Laâyoune et le CHU Mohammed VI de Marrakech, relève le communiqué.