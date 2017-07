Exposition à Lisbonne de l’artiste peintre Youssef Elkahfaï

Initiée dans le cadre des Journées culturelles du Maroc à Cascais (7 au 9 juillet), cette exposition offrira, deux semaines durant, l’occasion aux Portugais mais aussi aux visiteurs de la très touristique ville de Cascais, de découvrir de près la diversité et la richesse de l’art plastique marocain à travers les œuvres d’Elkahfaï inspirées du roi poète Al Mouatamid Ibn Abbad, natif de la ville portugaise de Beja.



"C’est une exposition itinérante, qui fait escale cette fois-ci à Cascais après la ville de Silves (sud)", a indiqué Elkahfaï dans une déclaration à la MAP.



"Il s’agit de la deuxième fois que j’expose mes œuvres au Portugal. C’est un travail reconstitué à partir de tableaux qui existaient déjà autour de l’histoire d’Al Mouatamid Ibn Abbad", a-t-il ajouté.



"Le lieu a beaucoup changé ma vision pour l’exposition que j’avais déjà présentée à Silves", a-t-il confié, ajoutant que les toiles portent toujours sur des personnages, des corps et des situations.



"Ça varie entre l’abstraction et la figuration. C’est un va-et-vient entre les deux tendances", a expliqué l’artiste originaire de Marrakech.



Elkahfaï a travaillé aussi dans cette exposition sur des supports différents et plusieurs techniques allant de la peinture, la gravure à la lithographie, pour réaliser ses compositions.



Né en 1969 à Marrakech, Ekahfaï, qui a fait ses études à l’école des Beaux-arts de Tétouan, est un artiste pluraliste: peintre, graveur et sculpteur. Ses toiles figurent dans des collections nationales et internationales.



Les Journées culturelles marocaines se sont ouvertes, vendredi à Cascais (30 km à l'ouest de Lisbonne), en présence du président de la république portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, et l’ambassadeur du Maroc à Lisbonne, Karima Benyaich, en célébration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Portugal.



Au programme de cette manifestation, figurent notamment une exposition d’une large collection de tapis marocains de différentes époques représentant le savoir faire de plusieurs régions du Maroc, ainsi qu’une exposition et vente de produits du terroir et d'objets d’artisanat marocain.



Il s’agit aussi d’un spectacle de rue animé par une troupe folklorique de gnawa et un groupe d’orchestre féminin venus du Maroc, ainsi que d'un diner de Gala et d'un défilé de caftans.