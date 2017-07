Fête du Trône. Texte intégral du discours royal, l'un des plus durs du règne

Ce 29 juillet, Mohammed VI a tenu l'un des discours les plus sévères de son règne, où il tance vertement l'administration et les partis politiques. Voici le texte intégral. Paix et Salut sur le Prophète, Sa Famille et Ses Compagnons. Cher peuple,. La date d’aujourd’hui marque le dix-huitième....Source : http://telquel.ma/2017/07/29/fete-du-trone-texte-i...