Feu M'hamed Boucetta, grande figure de la politique marocaine ayant voué sa vie au service de la patrie

Dans des témoignages recueillis par la MAP à l’issue des obsèques de feu Boucetta, qui se sont déroulées à Marrakech en présence de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, ces dirigeants politiques ont été unanimes à relever le sens élevé d’abnégation et la sagesse du défunt, une personnalité jouissant du respect et de l'estime de toutes les composantes de la scène politique marocaine.



A cet égard, le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD) et chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, a souligné que le défunt n'a rien à envier aux grandes personnalités ayant marqué de leur empreinte la politique marocaine telles Allal Fassi, Abderrahim Bouabid, Ali Yata, Mohamed Hassan Belouazzani et bien d’autres en terme de dévouement et d'abnégation au service de la patrie et du Roi.



Le défunt, à travers son action au sein du Parti de l'Istiqlal, a contribué à la concrétisation du projet du Maroc moderne et a marqué les esprits par sa sincérité, sa franchise et son intégrité, a relevé M. Benkirane. De son côté, M. Saâd Eddine Othmani, dirigeant au sein du PJD, a indiqué qu'avec la disparition de feu Boucetta, le Maroc a perdu un leader nationaliste hors paire et un des grands défenseurs des valeurs démocratiques, notant que le défunt, connu par sa patience, sa sagesse et sa perspicacité, a joué un rôle déterminant dans l’histoire du Maroc moderne.