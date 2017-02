Foot: Maroc-Tunisie le 28 mars à Marrakech, en maical

Tunis - La sélection marocaine de football affrontera son homologue tunisienne en amical, le 28 mars prochain à Marrakech, à l'occasion de la journée FIFA, annonce la Fédération royale marocaine de football (FRMF) jeudi sur son site offficiel. La fédération tunisienne n'a pas encore officiellement annoncé la nouvelle. Les Lions de l'Atlas ont programmé un premier test amical, le 24 mars à Marrakech, face au Burkina Faso, indiqué la FRMF Les deux sélections tunisienne et marocaine avaient été éliminées en quarts de finale de la CAN 2017 face respectivement le Burkina Faso (0-2) et l'Egypte (0-1), rappelle-t-on. Le test amical servira de préparation aux deux sélections maghrébines pour les prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la CAN 2019.