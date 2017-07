“Gaming zone by NRJ”, une semaine où les jeux vidéo sont à l’honneur

Vous êtes fans de console ? Vous voulez rencontrer des personnes qui partagent la même passion ? Et vous êtes libre entre le 10 et le 16 juillet ? « Gaming zone by NRJ » est donc fait pour vous. En effet, Casablanca abrite l’événement « Gaming zone by NRJ », dans le cadre du Casa festival 2017 et en partenariat avec WeCasablanca.Source : http://www.libe.ma/Gaming-zone-by-NRJ--une-semaine...