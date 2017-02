Grand Prix de Mohammedia de golf: victoire de Ayoub Lguirati et Intissar Rich

Lguirati (Royal golf d'Agadir) a signé un score de 214 alors que Rich (Royal country club de Tanger) a totalité un score de 244.



Plus de 100 joueurs et joueuses venus de différentes régions du Royaume ont montré un grand intérêt suscité par ces Grands Prix, ajoute la FRMG, soulignant que trois tours ont été programmés pour les joueurs ayant un handicap inférieur à 7,5, les autres joueurs ne jouant que 2 Tours. Outre les épreuves masculines et féminines, le Grand Prix a connu la programmation d'une partie "Mid amateurs".



A l'issue de la compétition, les Prix ont été remis aux vainqueurs, en présence notamment du président du RGAM, Fouad Akesbi, et du président de la Commission Sportive de la FRMG, Jalil Benazzouz.



La 3ème étape des Grands Prix du calendrier fédéral aura lieu à El Jadida le 10 février prochain. Résultats -- Hommes



1. Lguirati Ayoub (Royal Golf d’Agadir) 74-71-69 214 (-2)



2. Id Omar Ayoub (Royal Golf de Marrakech) 74-70-72 216 (Par).



3. Saïdi Ayoub (Royal country club de Tanger) 74-74-73 221 (+5).



-- Dames



1. Rich Intissar (Royal country clubd e Tanger) 80-77-87 244



2.Vidal Claire (Golf de Mogador) 92-82-78 252



3.Toufik Salma (Royal golf Anfa Mohammedia) 83-89-81 253.



-- Mid Amateurs



1.Bennani Smirès Camil (The Tony Jacklin Bouskoura) 76-77 153



2.Berrada Souleimane (Royal golf Anfa Mohammedia) 79-84 163



3.Alaoui Abdellaoui My Rachid (FRMG) 83-86 169