Le Forum du groupe le Matin Morocco Today Forum (MTF) en est déjà à sa deuxième édition. Organisé ce vendredi à Casablanca, le MTF s’est intéressé, pour l'édition de cette année, à l’entrepreneuriat social. Hauts responsables africains et européens, diplomates et experts nationaux et internationaux....Source : http://lematin.ma/journal/2017/les-participants-me...