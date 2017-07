Groei aantal passagiers Eindhoven dankzij vluchten naar Marokko

. 30 juni 2017 - 19:30 - Marokkanen in het buitenland In het eerste kwartaal van het jaar groeide het aantal passagiers vanaf Eindhoven Airport met 20 procent. Deze toename is vooral te danken aan vluchten naar Marokko. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vlogen in de eerste drie maanden....Source : https://www.bladna.nl/groei-eindhoven-marokko,1789...