Hausse de 17% des exportations des produits d'artisanat en novembre 2016

Cette progression a touché presque tous les produits destinées à l’export, particulièrement les vêtements, qui ont vu leurs exportations augmenter quatre fois plus, regagnant le rang des produits les plus exportés aux côtés du tapis et de la poterie et pierre (15,3%), fait savoir le ministère dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP.



Les bonnes performances continuent, tant pour les articles chaussants (48,7%), les produits du bois (41,5%), le tapis (34%), ainsi que la maroquinerie qui s’est légèrement accrue de 5%, précise le ministère.



S’agissant des exportations de produits artisanaux marocains vers les pays africains, elles ont nettement augmenté au cours du mois de novembre, se multipliant 27 fois par rapport à la même période un an auparavant, fait savoir le communiqué.



La majorité des pays de l’Europe maintiennent une évolution positive, avec une forte démarcation de la Suisse, qui a enregistré un chiffre d’affaires à l’export 7 fois plus supérieur que celui observé sur la même période 2015, suivie par l’Espagne avec un taux d’accroissement de 127,6% et la France et la Belgique dans une moindre mesure (14,9% et 13,6% respectivement), selon le ministère, qui fait état d’une hausse de 2,5% des exportations vers l’Allemagne.



Concernant les pays arabes, ils dénotent également d’une bonne performance avec un taux d’accroissement de 188%.



Par ailleurs, les exportations des produits d’artisanat qui passent par les villes d’Oujda et de Nador ont marqué une forte progression au cours de novembre 2016, avec un chiffre d’affaires 4 fois plus grand que celui enregistré au mois de novembre 2015, suivi d’Agadir (3 fois plus) et Fès (2 fois plus).



En termes de parts dans le chiffre d’affaires à l’export, Casablanca et Marrakech y participent à hauteur de 72,2%, ce qui les qualifie de principaux pôles exportateurs des produits artisanaux marocains, avec toujours le positionnement de Casablanca au devenant de la ville ocre.