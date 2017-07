Hindi Zahra entre dans la transe

Dans les groupes de musiciens Gnaoua, on voit de plus en plus de femmes jouer des instruments traditionnels, quel est leur rôle exactement ? Les femmes ont toujours existé dans les groupes Gnaoua. Elles sont discrètes, mais c’est elles qui préparent tout. Si elles ne sont pas là, la cérémonie de ne se fait pas.Source : http://www.parismatch.com/Culture/Musique/Hindi-Za...