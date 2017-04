al die meisjes die werken bij Marrakesh en voordeelbakker zowel hoefkade als stationsweg eigenlijk wolah elke bakkerij waar die hoofddoekies werken in den haag zijn ze stout bezig. of dan geven ze hen nummer aan turken met barren en zehma mooie autos of zelfs aan negers.Source : http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=5549383&...