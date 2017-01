Huitième édition de la conférence internationale "Marrakech Security Forum", les 10 et 11 février

La Huitième édition de la conférence internationale "Marrakech Security Forum" (AfricaSEC 2017) se tiendra les 10 et 11 février à Marrakech, à l'initiative du Centre marocain des études stratégiques (CMES) en partenariat avec la Fédération africaine des études stratégiques.



Cette conférence qui se tiendra sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, autour du thème "Enjeux stratégiques et nouveaux sanctuaires du terrorisme", réunira plus de 200 participants de haut niveau entre responsables civils et militaires, dirigeants d'organisations internationales, sécuritaires et experts africains, américains, européens et asiatiques dans le but d'analyser, de débattre et d'échanger les expériences, indique le CMES dans un communiqué.