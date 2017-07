Humour Le festival "Marocains rigolos et résonnants à l’étranger" revient pour une 3e édition 13:31

Le festival "Marocains rigolos et résonnants à l’étranger" se tiendra du 31 juillet au 19 août dans les villes de Tanger, Casablanca, Rabat, Marrakech, Agadir ainsi que Dakar et Abidjan. Une brochette d’humoristes et d’artistes marocains du monde sillonneront les villes de Tanger, Casablanca, Rabat,....Source : http://lematin.ma/express/2017/le-festival-marocai...