INDH/volet jeunesse et sport : réalisation à Marrakech de 118 projets d’un coût global de plus 222 MDHS durant la période 2005-2015

Marrakech - Au total 118 projets de développement ont été réalisés durant la période 2005-2015 dans la préfecture de Marrakech dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH)/volet jeunesse et sport, selon des données communiquées par la division de l’action sociale relevant de la wilaya de la région Marrakech-Safi.



D’un coût global de 222,1 millions de dhs, dont 131,1 millions de dhs comme contribution de l’INDH, et 91 millions dhs comme contribution des autres partenaires (collectivités territoriales, acteurs sportifs, Al Omrane, et les bénéficiaires), ces projets ciblent les personnes âgées de moins de 25 ans dans la préfecture de Marrakech, soit 591.383 habitants.



La répartition par nature de structure fait ressortir que les projets concernent les terrains de sport (92), les parcs sportifs (05), les salles couvertes (07), les maisons de jeunes (07), les piscines (02) et les véhicules de transport (05).



La répartition par nature d’intervention fait ressortir quant à elle, que 113 structures ont été créées alors que 05 structures ont été aménagées et/ou équipées.