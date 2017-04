Il faut sauver les arbres de Marrakech ! un cri du cœur…

Et pendant ce temps, devant la gare, on a planté des palmiers washingtonia, qui ne donnent aucune ombre. Et on a continué à planter des centaines, des milliers de palmiers washingtonia « ad nauseam », remplaçant les anciens ficus, les citharexylons, et autres beaux arbres variés qui bordaient chaque rue, chaque avenue du Guéliz. Et un grand nombre de ces washingtonia ont été «écorcés», à la veille de la COP22, parce que, soit disant cela fait plus propre ( ???!) . Sans oublier des eucalyptus, sur une place en face de Marjane, arrachés, laissant à nu les immeubles qu’ils abritaient avant.



Mais le pire c’est le sort fait aux oliviers des ronds-points, aux orangers le long des avenues, taillés, retaillés, sculptés en rond pour les orangers, en sortes de chandeliers à plateaux pour les oliviers. Mais les oliviers ne sont pas des sculptures de pierre ! Les oliviers sont des êtres vivants ! Les oliviers sont les arbres les plus symboliques de la Méditerranée, et de la paix. Et les oliviers, comme les autres arbres, nous apportent la vie : ils absorbent le gaz carbonique, dont Marrakech est saturé, et ils rejettent de la vapeur d’eau et de l’oxygène, dont Marrakech a bien besoin. Alors, les tailler comme on le fait depuis quelques années est une véritable aberration écologique. Pour une ville qui s’est targuée d’avoir accueilli la COP 22 , cela devient absurde !



( Je ne parlerai pas ici d’une autre aberration , celle de l’utilisation de l’eau , pour les nombreux golfs, bien sûr , et maintenant pour arroser les pelouses le long des avenues : Marrakech est située dans une zone semi-aride , et ne peut pas se permettre de gaspiller ainsi son eau ! )



N.B: Marie Coste-El Omari habite à Marrakech depuis 1968, elle est l’auteur de «A la découverte de la flore de l'Oukaïmeden, Haut Atlas de Marrakech » (Editions Sarrazines & Co )