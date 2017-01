Image engagée : Rencontre avec l'agence NOOR au 18

Image Engagée. Le pouvoir de l'image ou l'importance de développer le point de vue. Rencontre et présentation avec Bénédicte Kurzen and Francesco Zizola de l'agence de photo-reporter NOOR, modéré par Clement Saccomani.



NOOR est un collectif qui unie des photojournalistes, photographes documentaires et storytellers, qui s’intéressent aux questions contemporaines globales.



A propos des intervenants :



Depuis 1980 Francesco Zizola (Italie, 1962) documente les conflits mondiaux majeurs et leur face cachée, se penchant sur le volet humanitaire qui dépeint la vie dans les pays en voie de développement mais également en occident. Francesco a publié sept livres, dont Born Somewhere (Delpire/Fusi Orari, 2004), une recherche sur les conditions de vie d'enfants dans 27 pays différents. En 2003, Henri Cartier Bresson inclut une des images de Francesco dans ses 100 photographies favorites. Il reçoit de nombreux prix durant sa carrière, parmi lesquels, dix prix du World Press Photo contests (le dernier en 2016) et pour Picture of the Year International awards (POYi). En 2008 il fonde 10b Photography, un centre dédié à divers pratiques de photographie digitale à Rome.



Bénédicte Kurzen (France, 1980) a vu sa carrière photo démarrer lorsqu'elle s'installa en Israël en 2003 pour couvrir l'actualité depuis la bande de Gaza, l'Irak et le Liban, en tant que freelance. Depuis dix ans, Bénédicte couvre les conflits et les mutations socio-économique en Afrique. Son projet "Amaqabane", sur la vie de l'ancien défenseur anti-apartheid a été produit pour le prestigieux prix World Press Joop Swart Masterclass 2008. En 2011, elle reçoit un prix du Centre Pulitzer qui lui permit de produire un projet au Nigeria, "A Nation Lost to Gods". Son travail a été montré à Visa pour l'Image et nominé pour le Visa d'Or en 2012. Après être devenue membre de NOOR en 2012, elle décida de s'installer à Lagos, à partir d'où elle poursuit la couverture de l'Afrique avec un focus sur le Nigeria. En parallèle, elle est maître de conférence à la American University of Nigeria de journalisme.



