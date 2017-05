Investissement: Marrakech a le moral au beau fixe

Après le tourisme, l’investissement reprend également à Marrakech et dans ses régions, nous apprend L’Economiste dans sa livraison de ce mardi 2 mai. En effet, la commission régionale d’investissement et de dérogation a récemment validé 30 projets pour un montant d’investissement de plus de 2 milliards de DH, avec 4.Source : http://fr.le360.ma/economie/investissement-marrake...