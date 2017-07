Jeux de la Francophonie: 2e médaille en or pour le Cameroun

Cette championne d'Afrique, Auriol Donmgo Mekemnang a fait la loi au poids (17m68), devant sa plus proche rivale, la Gabonaise Carine Mekam Ndong, à plus de 2 m. A 27 ans, cette native de la région de l’Adamaoua inscrit ainsi une fois de plus dans le palmarès de meilleurs lanceurs de poids.Source : http://crtv.cm/fr/nouvelles/top-news-24/jeux-de-la...