Journées internationales de macroéconomie et finance du 15 au 16 mai 2017 à Marrakech

Rabat - Les journées internationales de macroéconomie et finance se tiendront du 15 au 16 mai 2017 à Marrakech, en partenariat avec le laboratoire de recherche en innovation, responsabilité et développement durable (INREDD), le département de la recherche de Bank Al-Maghrib et Bernoulli center for economics de l'université de Bâle.



Selon ses initiateurs, ces journées ont pour but de créer un échange productif entre les chercheurs et décideurs et formuler des recommandations aux questions critiques en matière de politiques économiques.



Ainsi, les papiers empiriques et théoriques seront considérés et les propositions de communications doivent s’inscrire dans les domaines de la macroéconomie et de la finance. Une préférence particulière sera accordée aux communications portant sur "les régimes de change flexibles, le ciblage de l’inflation et la libéralisation du compte de capital" compte tenu des préparatifs entamés par les autorités marocaines pour une transition progressive vers un régime de change flexible, soulignent les organisateurs dans un communiqué conjoint.