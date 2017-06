Juan Goytisolo et Jean Genet … une amitié même après la mort

Juan Gyotisolo avait toujours souhaité être enterré dans le cimetière des musulmans, ses grands liens avec les musulmans datent de décennies.. il n’avait cessé de défendre les palestiniens, les musulmans de la Tchétchénie, les Bosniaques..



Mais pourquoi pas à Marrakech, la ville où il a vécu depuis 1975 dans ce petit quartier tout près de Jemaa El Fna, où il avait l’habitude voir des figures à jamais immortalisées dans la mémoire du monde grâce à lui : Saroukh, Cherkaoui, Tarass Boulba, Fantomas et bien d’autres, notamment dans cet ancien café mythique, le café Matiche.



Il fallait choisir, et le choix fut que Goytisolo repose dans une terre marocaine, aux côtés de son ami Jean Genet, et dans un cimetière pas forcément pour catholique mais pas musulman non plus pour éviter certains dires puisque Goytisolo n’était pas musulman…enfin, s’il l’était, il ne l’avait jamais déclaré d’une quelconque manière.



C’est donc au cimetière de Larache, tout près de la mer, et dans un Maroc qu’il a tant chéri, entre les écrits et les paroles.. l’histoire d’amour ne finit pas.. elle continue, puisque Juan Goytisolo demeure cette terre qu’il a adoptée et qui l’a adopté si doucement, si follement.





Photo: La tombe de Jean Genet tout près de celle de Goytisolo