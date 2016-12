Kanouni : Le projet de requalification urbaine de Hay El Mellah vise à améliorer les conditions d'habitat et de travail des commerçants

Marrakech -Le projet de requalification urbaine de Hay El Mellah, rebaptisé "Hay Essalam", de l'ancienne médina de Marrakech, vise à améliorer les conditions d'habitat et de travail des commerçants et de renforcer l'attractivité de la ville ocre, a souligné mercredi le président du directoire d'Al Omrane, Badr Kanouni.



Mobilisant des investissements de l'ordre de 194 millions de dirhams (MDH), ce projet réalisé en deux tranches, permettra de rehausser la qualité de vie des habitants et de toutes ses composantes et de renforcer l'attractivité de la ville sur les plans aussi bien touristique, culturel qu'historique, a dit M. Kanouni, dans une déclaration à la presse à l'occasion de la visite de SM le Roi Mohammed VI à plusieurs sites historiques restaurés dans le cadre de la première tranche du projet de requalification urbaine de ce quartier. Ce projet porte essentiellement sur la rénovation de plus de 580 commerces, de Foundouks notamment Foundouk Touma et celui de Moulay Mustapha, ainsi que des Kissariates, outre le renforcement des circuits touristiques et la restauration du mur qui donne sur Ksar El Bahia, a-t-il relevé, faisant observer que les travaux de la première tranche ont été totalement achevés, tandis que la 2-ème tranche, avancée de 25%, sera finalisée en 2018.