Marrakech verra, ce mois de Mai, l’ouverture tant attendue dudont l’architecture a été confiée paraux deux architectesaprès avoir réalisé sa maison privée à Tanger.Leur amitié date de leurs années d’étude à l’école d’architecture aux Beaux-Arts de Paris, ils ont créé leuren 2000 ; une agence qui compte actuellement une cinquantaine de collaborateurs, répartis entre Paris, Londres et Marrakech. Et très bientôt, ils présenteront leur grand projet : Le Musée Yves Saint-Laurent à Marrakech Les deux architectes se sont inspirés de la couleur de la terre de la cité ocre, utilisant même des briques de terre cuite pour la construction.« Je veux un bâtiment contemporain, ancré dans le Maroc et qui ne soit pas un mausolée. » leur avait bien précisé Pierre Bergé ; selon Le Nouvel Obs Les deux architectes assurent, rapportés par Le Point, qu’ils cherchent à révéler le travail artisanal marocain dans un mode plus contemporain.L’ouverture du Musée Yves Saint-Laurent à Marrakech est "l’aboutissement d’un rêve" pour les Karl Fournier et Olivier Marty.