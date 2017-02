L'ADII dépêche une mission d'inspection suite à la détection de détournements commis par le receveur de la recette de Marrakech-ville

Rabat - La Direction générale de l''Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a dépêché une mission d'inspection qui a ouvert une enquête à propos de détournements commis par l'ex-titulaire du poste de receveur de la recette de Marrakech-ville, conjointement avec les éléments de la la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).



"A l'occasion de l'arrêt des écritures comptables de fin de l'exercice 2016, des discordances ont été relevées entre les montants inscrits au niveau de la comptabilité du trésorier de rattachement relevant de la Trésorerie Générale du Royaume et ceux repris dans les registres comptables détenus par le receveur de la recette de Marrakech-ville", a indiqué l'ADII dans un communiqué parvenu vendredi à la MAP, précisant que les vérifications préliminaires menées ont permis de conclure qu'il s'agirait de "détournements commis par l'ex-titulaire de ce poste".



Dès son information de ce constat, la Direction générale de l'ADII a dépêché sur place ladite mission d'inspection et a informé le parquet de conséquence, ajoute la même source.