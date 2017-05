"L’Entre-monde ou la symbolique de l’arbre chez Farid Belkahia" au Musée Mathaf Farid Belkahia à Marrakech

Parmi les intervenants lors de cette exposition, Rajae Benchemsi "L’arbre dans l’œuvre de Farid Belkahia", Mustapha Nissabouri, "La passion de l’arbre chez Farid Belkahia", Alexandre Kazérouni, « L’animalité de l’arbre chez Farid Belkahia» ; Farid Zahi, "L'arbre imaginalpropos sur Farid Belkahia" et Muhammad Vâlsan, "Le symbolisme de l’arbre".



L’artiste-peintre Farid Belkahia avait commencé dès les années 70, à travailler avec des pigments naturels et des minerais, rompant ainsi avec les produits chimiques. Un hommage a été rendu à cet aspect de son travail par la Fondation Farid Belkahia avec l’exposition, «L’Arbre à palabres», dans le cadre de la COP 22, le 9 novembre 2016.



L’exposition, « L’Entre-monde », est cette fois consacrée tout particulièrement à la symbolique de l’arbre dans son rapport à l’homme et aux signes universels et une table ronde sur ce sujet dans le « Diwan al Majalis ».



Né le 15 novembre 1934 à Marrakech et mort à Marrakech le 25 septembre 2014, Farid Belkahia fut l’un des pionniers de l’art contemporain marocain. Pour rendre hommage à son œuvre, la Fondation Farid Belkahia a été créée en mars 2015 sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ; et a été inaugurée le 12 février 2016.