L'IRESEN signe à Marrakech deux protocoles d’accord pour promouvoir les échanges scientifiques et techniques dans le domaine des énergies renouvelables

Signé dans le cadre de la première édition du "Green Africa Innovation Booster" qui se tient les 12 et 13 courant à Marrakech, le premier accord conclu avec le Consortium RES4MED d’Italie (Renewable Energy Solutions for the Mediterranean) vient définir les conditions générales et établir les bases contractuelles de coopération entre les parties dans le domaine des énergies renouvelables.



Cette coopération concerne tous les domaines, notamment ceux liés à la promotion de projets de production d’énergies renouvelables, ainsi que les projets d’assistance et de formation dans le cadre d’une ou plusieurs activités.



S’agissant de la deuxième convention, elle porte sur la mise en place d’un réseau africain de l’innovation verte avec plusieurs partenaires, en l’occurrence la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, le Soudan, la Tunisie et le Maroc.



Dénommé "GAIN pour Green Africa Innovation Network", ce réseau veille à renforcer la coopération scientifique à travers le continent dans le domaine des énergies renouvelables et du développement durable et promouvoir les aspects économiques, scientifiques et techniques.



A travers la signature de ces deux conventions, l’IRESEN s’engage dans une étroite collaboration avec les partenaires africains et européens, afin de renforcer la coopération universitaire et scientifique et de contribuer au développement mutuel de la formation, de la recherche appliquée et de l’innovation dans les domaines des énergies renouvelables.



Par ailleurs, le "Green Africa Innovation Booster" rassemble plus de 450 personnes venant d’Afrique, Europe, Asie et d'Amérique, pour encourager l'esprit de créativité verte ainsi que les outils et mécanismes de soutien de la recherche et de l'innovation en Afrique.



Les stratégies et les modèles réussis de l’innovation des quatre coins du monde sont présentés lors de ce carrefour énergétique mondial, outre un village de l’innovation "Green Tech Village", mis en place pour offrir des espaces d’exposition et permettre à plus de 100 startups, en provenance de plusieurs continents d’exposer leurs produits, services et process les plus innovants dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, la mobilité durable, des réseaux intelligents et de la ville africaine du futur.



Un concours est organisé pour primer les trois startups les plus innovantes, le meilleur projet novateur de R&D ainsi que les meilleures thèses de doctorat.