L’artiste peintre Zahra Hansali expose ses œuvres à Marrakech

Marrakech - Le Théâtre Royal de Marrakech abrite actuellement une exposition des œuvres de l’artiste peintre, Zahra Hansali, sous le thème "L’Afrique notre maison", à l’occasion du retour du Maroc à l’Union Africaine.



S’exprimant dans une déclaration à la MAP, l’artiste peintre a fait savoir que cette exposition vise à inciter le public à s’ouvrir sur son entourage extérieur, à véhiculer les valeurs de solidarité et ancrer l’esprit de la créativité chez les nouvelles générations.



L’artiste, également professeur retraitée de la langue arabe, a précisé que l’exposition qui se poursuivra jusqu’au 3 mars prochain comporte 40 tableaux qui illustrent les couleurs africaines et évoquent plusieurs thématiques inspirées de son vécu et quotidien.



L’atelier de peinture a bénéficié à quelque 200 étudiants marocains et subsahariens.