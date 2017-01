La 28è édition du Marathon international de Marrakech, le 29 janvier

Organisée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, par l’association le Grand Atlas, la 28è édition du MIM connaitra la participation de plus de 8.000 athlètes issus des quatre coins du monde.



Le programme de cette manifestation sportive comporte une course dédiée aux enfants, le marathon et le semi-marathon.



A cette occasion, le comité d’organisation tiendra le 05 janvier à Marrakech, une conférence de presse destinée à présenter les athlètes et le circuit du marathon.



Selon les organisateurs, le MIM contribue grandement au rayonnement international de la Cité Ocre et constitue une occasion pour mettre en valeur les potentialités touristiques de Marrakech.

La 28-ème édition du Marathon international de Marrakech (MIM) aura lieu le 29 janvier, a annoncé le comité d’organisation de cette manifestation sportive.