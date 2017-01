La 2è édition de l’évènement relatif au tourisme d’affaires "Meetings Morocco", les 12 et 13 janvier à Marrakech

La 2è édition de l’évènement de marque relatif au tourisme d’affaires "Meetings Morocco" aura lieu à Marrakech, les 12 et 13 janvier courant sous le thème "la nouvelle ère du Tourisme d’affaires".



Organisé par "Globe Network", en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), "Meetings Morocco" se veut un haut lieu de rencontres professionnelles au service du tourisme d’affaires au Maroc, indique un communiqué des organisateurs.



"Meetings Morocco" est une rencontre conviviale à taille humaine où se mélangent rendez-vous B2B, espaces networking et d’échanges, conférences thématiques et de présentation, soirées événementielles d’exception, et Eductours de qualité.



Une occasion aussi pour élargir le portfolio de prestations au profit des professionnels du tourisme d’affaires, sur toutes les régions du Maroc.



Les rencontres se font respectivement entre régions et destinations, Hôtels et chaines hôtelières, lieux évènementiels et centres de conférences, agences réceptives, Transport, prestataires et toutes les solutions techniques et technologiques dont un professionnel du tourisme en a besoin.



L’évènement accueillera des acheteurs internationaux en provenance de 30 pays, ayant un grand intérêt pour la marque Maroc.



Le programme de "Meetings Morocco 2017" comporte des conférences de haut niveau, animées par des experts nationaux et internationaux dont, M. Patrick Baudry, qui animera une conférence sous le thème "Parvenir à l’excellence" et Daniel Verschaere, Directeur Marketing de "Wavestone" et "VP France UNICEO", qui animera deux conférences sous le thème "Panorama des outils digitaux pour animer vos meetings et conventions" et "le E-Tourisme ou Comment booster son Marketing territorial et touristique ?".



Une troisième conférence est aussi programmée sous le thème "Comment bien réussir l’organisation d’un évènement", animée par Djamila Berrada, Directrice Générale de l’agence "Autograph".