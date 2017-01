La 4ème édition du Forum Afrisanté les 1er et 2 mars prochains à Marrakech

Organisé par i-conférences, sous l’égide du Ministère de la Santé, cet événement régional du secteur de la santé en Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale, se veut un forum de débat horizontal loin des préoccupations technico-médicales qui dominent les congrès de spécialistes tournés principalement vers les problématiques des pays du Nord, souligne un communiqué des organisateurs.



"Cette vision horizontale des systèmes de santé africains a souvent manqué et nous considérons l’approche nécessaire et capable de soutenir les politiques et les efforts des décideurs africains pour apporter des réponses pragmatiques aux défis de la santé", ajoute la même source.



FAS 2017 sera l’occasion pour les leaders africains et internationaux d’échanger autour des déterminants de la performance des hôpitaux, du rôle de la gouvernance ainsi que du potentiel des technologies médicales.



Par ailleurs, cette édition prévoit une séance focus sur le positionnement de l’industrie pharmaceutique au sein de la dynamique naissante des systèmes de santé.



En marge de cette 4ème édition sera organisée une séance d’appels à projets, en présence d’une dizaine de pays africains.