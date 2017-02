La Caravane emploi et métiers 2017 démarre le 16 mars à Marrakech

Initiée par le groupe AmalJOB, acteur majeur du marché de l’emploi au Maroc, cette caravane fera escale à Tanger (région Tanger Tétouan Al Hoceima) le 30 mars et à Rabat (région Rabat Salé Kénitra) le 27 avril, indique jeudi un communiqué des organisateurs.



Considérée comme la plus grande manifestation liée à l’emploi au Maroc, la Caravane emploi et métiers reprend sa tournée des régions pour la sixième année consécutive, au vu de la grande affluence ainsi qu'à la demande pressante des visiteurs actifs expérimentés et des jeunes diplômés.



En 2016, ils étaient près de 32.000 à visiter les différentes escales de la Caravane, dont plus de 2.100 visiteurs ont décroché la promesse ferme d'un job auprès de l'une des nombreuses entreprises exposantes, sans oublier le grand nombre de visiteurs qui ont jouit de conseils en recherche d'emploi et en orientation.



En effet, la Caravane emploi et métiers est, également, un cadre didactique : présentation des métiers porteurs et des postes à pourvoir, aide à la création d’entreprise et à la réorientation, conseils en rédaction de CV et lettres de motivation et bien d'autres espaces thématiques.



Depuis 2010, le groupe AmalJOB anime la Caravane emploi et métiers, devenu depuis, le plus grand évènement lié à l’Emploi au Maroc.



La présence d'experts, de professionnels et de cabinets de recrutement permet de favoriser le dialogue et de balayer avec exhaustivité l'ensemble des problématiques du recrutement grâce à la participation de partenaires de renom: Grandes entreprises, PME – PMI, Multinationales, Organismes nationaux et internationaux, Collectivités locales, Associations professionnelles, Instituts de formation.