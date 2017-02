La Fédération africaine des études stratégiques se réjouit du retour triomphal du Maroc au sein de l'UA

Dans une déclaration de la Fédération à l’issue d'une table ronde tenue sur le thème "La portée juridique de l’adhésion du Royaume du Maroc à l’Union Africaine au vu du droit international", les intervenants ont souligné que le retour du Maroc à l’Union africaine s’est fait conformément à la Charte de l’Union Africaine et s'inscrit du point de vue du droit international dans le champ juridique des actes unilatéraux et souverains des Etats.



Dans ce cadre, il convient de relever que l’adhésion d’un Etat membre est considéré comme un acte politique unilatéral qui relève exclusivement de la souveraineté nationale.



Les intervenants ont, par ailleurs, relevé de nombreux exemples au sein de l’UA sur la séparation entre les deux actes, notant que la majorité des Etats membres de l’UA n’ont jamais reconnu la "RASD" sans pour autant quitter l’organisation.



Ont pris part à cet événement une dizaine d’experts et académiciens africains de haut niveau présents à la 8è édition de Marrakech Security Forum (AfricaSEC 2017).