La Médina de Marrakech, un patrimoine culturel et civilisationnel et une mémoire collective

Grâce à ses sites culturels, historiques et architecturaux qui ont constitué à travers l’Histoire un espace de brassage des civilisations, des cultures, de cohabitation entre les différentes ethnies et confessions, la Médina illustre la mémoire collective de la Cité Ocre.



Inscrite depuis 1972 par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial, la Médina revêt une importance capitale dans le tissu urbain de Marrakech. Ses importantes potentialités en font une destination touristique de premier rang. La mise à niveau de cette Médina traduit l’intérêt particulier qu’accorde SM le Roi Mohammed VI à la préservation et à la pérennisation du patrimoine historique national, et Sa ferme volonté de renforcer le positionnement de la Cité ocre en tant que destination touristique phare du Maroc.



Elle traduit aussi le souci du Souverain de préserver la Médina en tant que patrimoine universel, ainsi que la Haute sollicitude Royale pour la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel et les différents aspects de la mémoire nationale.



Dans ce cadre, les différents projets lancés par SM le Roi Mohammed VI visent à préserver le patrimoine historique de l’ancienne médina et à renforcer sa dimension touristique et son rayonnement international.



Le programme de qualification de la Médina qui constitue un patrimoine civilisationnel, culturel et humaine et un pôle de développement durable et intégré, vise à valoriser les sites historiques, à renforcer l’attractivité de la ville, mettre à niveau les circuits touristiques, améliorer les conditions de vie des habitants afin de relier le passé au présent et préserver les acquis civilisationnels et historiques. Les projets programmés dans ce plan visent en premier lieu à préserver le cachet architectural des sites historiques de l’ancienne médina.



La réhabilitation des sites historiques, la mise à niveau des places et foundouks anciens s’inscrit en parfaite harmonie avec les efforts visant à préserver le patrimoine national et universel dans toutes les villes et cités du Royaume.



S’inscrivant dans le cadre du projet de développement "Marrakech, Cité du renouveau permanent", le programme de réhabilitation de l'ancienne médina de Marrakech concerne la qualification urbaine de ses quartiers en vue de valoriser le patrimoine architectural et culturel de cette cité, de restaurer les sites historiques de la ville de façon adaptée avec son infrastructure urbaine.



Ce programme concerne aussi la restauration des bâtiments menaçant ruine, la mise à niveau des ruelles et des commerces, la reconstruction de certains commerces, la mise à niveau des places publiques, la restauration des toitures en bois, le renforcement des circuits touristiques, la décoration des façades, en vue de renforcer l’attractivité touristique de la Cité ocre et la promotion de son patrimoine culturel. Il s’agit aussi de la réhabilitation des Foundouks traditionnels, un projet qui traduit l’esprit même de l’INDH, s’inspirant de la philosophie royale qui vise la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.



Ce projet vise la promotion des produits d’artisanat locaux, à travers le développement et la valorisation des métiers d’artisanat, en plus de l’augmentation des revenus des artisans et l’amélioration de leurs conditions de vie.



Le projet "Marrakech, cité du renouveau permanent" (2014-2017), qui mobilise des investissements de 6,3 milliards de dirhams, s’articule autour de cinq principaux axes, à savoir la valorisation du patrimoine culturel, l’amélioration de la mobilité urbaine, l’intégration urbaine, la promotion de la bonne gouvernance, et la préservation de l’environnement.



Basé sur une approche novatrice en termes de transversalité, d’intégration et de cohérence des interventions publiques, ce projet structurant vise à accompagner le développement urbain et démographique de la ville, renforcer son attractivité économique, consolider sa place en tant que pôle touristique mondial, améliorer les infrastructures socio-culturelles et sportives en son sein et promouvoir les indicateurs de développement humain. "Marrakech, cité du renouveau permanent", illustre la ferme volonté du Souverain d’assurer à la fois un essor équilibré, intégré et durable à la cité ocre.