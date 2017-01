La région de Marrakech-Safi célèbre la Journée internationale des Douanes

Lors de cette rencontre, qui a constitué une occasion propice pour valoriser les différentes réalisations de la Direction au titre de l’exercice 2016, des wissams royaux ont été décernés à plusieurs membres de la direction ayant atteint l’âge de retraite en guise d’hommage et de reconnaissance de leurs années de service.



Il a été procédé par la même occasion à l’organisation d’une série d’activités culturelles, sociales, sportives et artistiques caritatives au profit du personnel de la Direction et de l’ensemble de l’assistance.



Cette journée est célébrée sur fond de multiples avancées accomplies par l’Administration des Douanes et Impôts indirects (ADII), notamment en matière d’analyse de données et de facilitation des procédures. A juste titre, figure la conception et la mise en route de systèmes d’aide à la décision au service des douaniers permettant l’analyse des données statistiques internes dans une perspective stratégique.



L’Administration douanière marocaine a beaucoup misé, ces dernières années, sur le digital et la capitalisation des données, comme en témoigne le lancement en 2015 d’un service de paiement des taxes via carte bancaire pour les opérateurs économiques, dans le cadre de la mise en continuité de dématérialisation de ses processus douaniers.



Au Maroc, les célébrations se déroulent du 23 au 29 janvier courant, sous forme de rencontres internes programmées au niveau central et régional, outre l’organisation d’activités sportives, culturelles et caritatives.