La sélection marocaine joue contre le Burkina Faso et la Tunisie, mars prochain en matchs amicaux

Rabat - La sélection marocaine disputera deux matchs amicaux, le 24 et le 28 mars prochain à Marrakech, respectivement, face au Burkina Faso et à la Tunisie, a annoncé la Fédération royale marocaine de football (FRMF).



Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre du programme de préparation des Lions de l'Atlas aux prochaines échéances, précise la FRMF sur son site web.



La sélection marocaine et notamment engagée dans les éliminatoires de la Coupe du monde (Russie-2018), avec en perspective une double confrontation avec le Mali le 28 août à domicile et le 2 septembre en déplacement.