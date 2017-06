Organisé par GENERESCENCE, Cabinet de conseil en Doing Business, intelligence économique, Networking et Communication d'influence en Afrique, en collaboration avec l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) Marrakech-Safi, l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC), AFINEETY et INFOMEDIAIRE, cet événement vise à contribuer à fédérer, aider à réussir les bonnes combinaisons pour garantir la viabilité, l’efficacité et la performance des projets d’entrepreneuriat, tant au niveau national qu’international.



Ce road-show national, catalyseur de business entre entreprises des régions et passerelle avec les réseaux et structures d’accompagnement, adopte comme thématique centrale pour cette édition "Entreprises régionales : Performance, Accès au financement et Export ", qui répond aux interrogations et attentes des acteurs économiques des régions et permet également aux réseaux de renforcer leur proximité et leur action au-delà des grandes villes.



Le programme "Generescence Business Connexion" s’articule sur chacune des 6 étapes autour d’un panel central sur les problématiques (performance, financement et export), d’un Speed Dating, Business Networking et B2B.



Ainsi, il permet aux acteurs économiques régionaux de rencontrer des conseillers des réseaux d’accompagnement en entrepreneuriat, financement et Export, de rencontrer des fournisseurs, clients potentiels et partenaires d’affaires et de renforcer leur carnet d’adresses, d’affaires et réseaux et aux réseaux d’accompagnement et banques de renforcer leur proximité avec les entrepreneurs et acteurs économiques (concertation constante, retour d’expériences, échanges sur des problématiques diverses et variées).



Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'un meilleur ajustement des programmes, mettant en lumières les différents programmes d’accompagnement en entrepreneuriat, en financement de projets, de développement de croissance, et en internationalisation (export).



Lors de cette première étape marquée par un panel d’intervenants qualitatifs et très complémentaires, le Président de la CGEM Marrakech-Safi, Mohamed Adel Bouhaja, a souligné l’engagement de la région de Marrakech-Safi dans cette voie d’émergence que connait le Royaume sous les directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



M. Bouhaja a de même rappelé la nécessité de multiplier les initiatives, de renforcer au mieux les modes d’accompagnement pour permettre aux TPE et PME régionales de se multiplier pour créer de la valeur et de l’emploi, mais aussi de s’inscrire dans une dynamique de croissance durable.



Mohamed H'Midouche, Vice-président de ASMEX a, pour sa part, mis l’accent sur l’immense potentiel à l’export de la région, rappelant à l’occasion les dispositifs d’accompagnement modernes mis en place par l’Asmex du haut de ses 32 ans d'expertise au service de l'export et des exportateurs.



M. H'midouche n’a pas manqué d’encourager les investissements intra-africains, en invitant les entrepreneurs et primo-exportateurs à se rapprocher de l’Asmex pour mieux se faire accompagner à l’international.



La Déléguée générale de l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC), Françoise De Donder, a abordé la question de financement des entreprises de tout régime, mettant en lumière et au grand bonheur de la cinquantaine d’acteurs économiques régionaux, les différentes formes de capitalisation de l’entreprise.



Emmanuel Exposito, C.O.O. d’Afineety et co-fondateur de la plateforme de crowdfunding a axé son intervention sur le mode de financement collaboratif en Capital. Il a expliqué le principe (avantages et inconvénients), en brossant des modèles à succès.



La deuxième partie de l’événement a été marquée par une séance de Speed Dating sur fond d’échanges importants entre réseaux d’accompagnements et entrepreneurs.



La caravane "GENERESCENCE Business Connexion " se poursuit sur 5 autres étapes nationales à savoir Casablanca-Settat (15 Juillet), Fès-Boulemane (29 Juillet), l’Oriental-Oujda (12 Août), Agadir (26 Août) et Tanger-Tétouan (09 Septembre).