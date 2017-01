Lancement au niveau de Marrakech de la 3è édition des programmes de formation à l’entrepreneuriat d’INJAZ Al Maghrib

Lors de la cérémonie de lancement d’INJAZ Al Maghrib, chacun de ses partenaires a particulièrement insisté sur l'importance de la contribution de tous les organismes locaux pour développer les programmes d'INJAZ Al Maghrib au niveau régional.



Le directeur de l’Académie régionale de l'éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi, Ahmed Karimi, a relevé l'importance de ces programmes pour la consolidation des liens entre le monde de l’entreprise et celui de l’Education en vue de la formation d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.



Le Président-directeur-général d’INJAZ Al Maghrib, Mme Laila Mamou, a pour sa part, présenté l’association Injaz Al-Maghrib et a mis l'accent sur l'apport considérable que chaque partenaire fournit pour véhiculer le développement de nos jeunes.



"Injaz Al Maghrib" adapte au contexte marocain des programmes de formation à l’entrepreneuriat de junior Achievement, leader mondial en matière de formation à entrepreneuriat depuis 1919, amenant des élèves à créer une junior entreprise, à maîtriser les bases de la finance ou à se préparer aux challenges de la vie active.



Grâce à des activités concrètes et variées, guidées par les cadres d’entreprises bénévoles tout au long de la formation, les jeunes développent une meilleure compréhension de l’entreprise et du tissu économique. Ils apprennent à faire preuve d’initiatives, à travailler en équipe et à renforcer leurs compétences entrepreneuriales mais aussi managériales grâce à la méthode de l’apprentissage par l’action (learning by doing).



Pour souligner l’impact de ces programmes, des jeunes qui ont bénéficié de ces formations ont témoigné ainsi que des cadres d’entreprises bénévoles.



Après plus de deux ans d’implantation régionale à Marrakech, l’organisation de ce lancement marque la pérennité de l’action d’INJAZ Al Maghrib dans la région.



Aujourd’hui, grâce au soutien de plus de 90 partenaires, "INJAZ Al Maghrib" a pu former à l’entrepreneuriat plus de 75.000 jeunes depuis 2007 et envisage d’en former 100.000 en cumulé à l’horizon 2017.



L’expérience menée à Marrakech a été très encourageante. En ces deux dernières années, l’association a pu déployer 7 programmes de formation en faveur de plus de 3.500 Jeunes fréquentant 6 collèges, 7 Lycées et 3 établissements universitaires.



Près de 34 Jeunes entreprises ont par ailleurs été créées dans le cadre de ces formations dispensées par plus de 160 Conseillers bénévoles.



Membre du réseau Junior Achievement Worldwide et INJAZ Al Arab, "INJAZ Al Maghrib" est une association reconnue d’utilité publique créée en 2007 sous l’impulsion du groupe SNI. Elle a pour mission de développer les compétences entrepreneuriales des jeunes grâce à l’implication de l’entreprise dans l’Enseignement public.