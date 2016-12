Lancement du programme pour l'innovation dans les technologies propres et l’emploi vert

Rabat - Le ministère délégué chargé de l’Environnement a annoncé, mercredi, la mise en place d'un programme pour l’innovation dans les technologies propres et l’emploi vert (Cleantech Maroc), une initiative internationale lancée dans huit pays à travers le monde destinée aux auto-entrepreneurs, start-up, TPE et PME.



Ce programme qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’innovation au service du développement durable et de l’économie verte, a été mis en place avec l’appui du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et l’Organisation des nations unies pour le développement industriel (ONUDI), indique le ministère dans un communiqué.



L'objectif de cette initiative est de promouvoir des emplois verts par le soutien aux innovations en technologies propres et à l’entrepreneuriat vert à travers l’organisation de compétitions annuelles visant à récompenser les projets les plus innovants, et la mise en place d'un programme d’accélération et d’accompagnement personnalisé des projets en relation avec la valorisation des déchets, l’utilisation rationnelle de l’eau, l’efficacité énergétique et énergies renouvelables et le bâtiment vert, précise la même source.



La finale de la 1ère compétition s’est déroulée à Marrakech en marge de la COP22 et a permis de récompenser six lauréats en leur accordant un appui technique et financier, destiné à les propulser sur le marché.