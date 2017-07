La 20è édition du Festival Gnaoua et Musiques du monde s’est clôturée, samedi soir à Essaouira, avec une fusion magique et inoubliable mariant le soufisme indo-pakistanais et la tagnaouite. Titi Robin, ce magicien de la fusion, connu pour ses voyages sur les routes d’Orient, est revenu cette année....Source : https://lnt.ma/20eme-festival-gnaoua-musiques-mond...