Le 2è Symposium International sur l’infertilité des couples les 03 et 04 mars à Marrakech

Ce congrès médical est destiné à informer sur les nouvelles techniques de la PMA et à débattre de la problématique de la prise en charge moderne du couple infertile au Maroc, indique un communiqué des organisateurs.



Les Professeurs Samir Hamamah, Dominique Deziegler, Peter Humaidan et Michael Grimberg, ainsi que d’autres experts internationaux présenteront, lors de ce 2ème Symposium international, les récentes avancées dans cette spécialité médicale.



Ce Symposium annuel de Marrakech donnera également une formation continue et post-graduée de grande valeur, avec des thèmes pertinents et la qualité des experts participants, souligne la même source.



Au programme de ce congrès médical des conférences, démonstrations pratiques et des ateliers de spermiologie.