Le CRI de Marrakech-Safi a approuvé durant les six derniers mois 2013 projets d’investissement pour un coût global de l’ordre de 12 MMDHS

"Ces projets permettront de créer pas moins de 15.723 postes d’emploi additionnels dans la région Marrakech-Safi", a-t-il ajouté lors du 1er Forum régional de la Petite et moyenne entreprise (PME), initié sous le thème "La PME au cœur du développement régional".



M. Ibrahim Khair Eddine a souligné que malgré le rôle important des PME dans le développement socioéconomique, la création de richesse et de postes d’emploi, ces structures entrepreneuriales rencontrent plusieurs obstacles liés à la concurrence et l’accès au financement, en plus d’autres obstacles relatifs aux cadres réglementaires et législatifs.



Et d’ajouter que les pouvoirs publics œuvrent à relever ces défis et à accompagner ces entreprises pour leur permettre de contribuer au développement socioéconomique.



Dans ce cadre, il a fait remarquer que le CRI de Marrakech-Safi contribue à accompagner ces entreprises à travers la facilitation des procédures de création des entreprises conformément au programme gouvernemental.



Le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Marrakech-Safi, Mohamed Fedlam, a, pour sa part, indiqué que les PME contribuent à hauteur de 90 pc au tissu économique national, créent 90 pc de postes d’emploi et représentent 30 pc des exportations nationales.



"Malgré l’importance que revêtent les PME dans le tissu socioéconomique national, elles font face à des défis relatifs à l’inadaptation du système fiscal et à la difficulté d’accès aux financements", a-t-il ajouté.



M. Fedlam a appelé à améliorer la compétitivité des PME dans le domaine des investissements et des financements à travers les soutiens et les incitations fiscales et dans le domaine des assurances contre les risques.



Vu le rôle important des PME en tant que pilier de l’économie nationale et régionale, M. Fedlam a souligné que la CCIS de Marrakech-Safi ne ménagera aucun effort pour soutenir les initiatives de nature à promouvoir les PME et le développement économique régional, annonçant à cette occasion, la création d’une cellule au siège de la CCIS chargée de soutenir et d’accompagner les PME.



Il a, par ailleurs, appelé à permettre aux entreprises de tirer profit des projets publics, à revoir le système fiscal sur les sociétés et le taux d’intérêt des banques, à lutter contre le secteur informel, à appuyer la capacité d’exportations des PME et à leur permettre de tirer profit des zones industrielles avec des mesures incitatives.



Organisée par la CCIS de Marrakech-Safi, en collaboration avec le CRI de Marrakech-Safi et l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) à Marrakech, cette rencontre vise à valoriser le positionnement de la PME dans le tissu économique national et à jeter la lumière sur les différents programmes et mécanismes de soutien et de financement dédiés à ces structures entrepreneuriales.



Ce forum ambitionne également de promouvoir les potentialités prometteuses des principaux secteurs d'activité dans la région.



Les discussions portent sur plusieurs thèmes concernant notamment "les défis législatifs, environnementaux et du développement durable, "les lois et législations relatives aux PME", "les législations réglementant le développement durable", "les contraintes et défis du financement des PME", "le système fiscal des PME" et "les programmes de soutien aux PME".



La rencontre connaît la participation d'une pléiade de spécialistes et de professionnels relevant du monde de l’entrepreneuriat.